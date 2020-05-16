Ahmet Muhammedoğlu: “Kardeşeli Derneği olarak biz 14 yıldır sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında çeşitli yardım faaliyetleri yürütmekteyiz, mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara ulaşıyoruz.”

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, Kardeşeli Derneği’nin yaptığı çalışmaları ana hatları ile anlattı. Ülkemizde ve dünyada mağdur ve muhtaçların yardımına koşan Dernek, yeri geldiğinde su kuyusu açtı, yeri geldiğinde anaokulu, insanlara erzak yardımı yaparken aç kalan hayvanlar için de projeler hayata geçirdi.

Muhammedoğlu, bunları ve diğer çalışmaları okurlarımıza özetle anlattı. Buyrun...

nKardeşeli Derneği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma misyonuyla ne tür faaliyetler organize etmektedir? Özellikle Koronavirüs belâsının başımıza musallat olduğu ve mağdurların çoğaldığı bu yıl nasıl bir strateji ile yardımlar organize edildi? Ramazan ayında mağdurlarımız için neler yapılıyor?

Kardeşeli Derneği olarak biz 14 yıldır sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında çeşitli yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Faaliyetlerimiz içerisinde gıdadan giyime, sağlıktan barınmaya, kalıcı eserlerden hayvan haklarına kadar pek çok alanda çalışmaktayız. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan bir salgın ile karşı karşıya geldik. Hem sağlık hem ekonomik anlamda zor zamanlardan geçmekteyiz. Bu dönemde hiç olmadığımız kadar yardıma ihtiyacımız var. Koronavirüs ile ilgili çalışmalarımıza salgın ilk başladığı andan itibaren başladık. Yardım çalışmalarımızın büyük bir kısmını bu dönemde ülkemize yönlendirdik. Toplum sağlığı için temizlik ve hijyen paketleri oluşturarak maddî durumu yetersiz olan ailelere ulaştırdık. Geçim sıkıntısı çeken aileleri tesbit ederek gıda yardım paketlerimizle bu dönemi rahat geçirebilmeleri için yardım çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçten insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanlarda etkilendi. Yeme–içme sektörünün kapanması, insanların evde kalması onları sokakta aç bıraktı. Bu sebeple biz 1 Kap Mama sosyal farkındalık hareketi başlattık.

Ramazan ayı dönemince yardım çalışmalarımız bu yıl virüs sebebiyle daha yoğun oluyor. Gıda ve yardım paketlerimizi arttırdık. Her yıl olduğu gibi hijyen ve İslâmî kesim kurallarına uygun olarak kurban bağışlarımızı gerçekleştireceğiz.

2019’DA 3 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

nKardeşeli Derneği mağdur ve mazlum İslâm coğrafyaları için ne tür projeler üretiyor? Su kuyusu, göz ameliyatları, yetim yardımları ve İdlib’teki mağdurlara yönelik yardımlar vs. projelerinizi anlatır mısınız?

Dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmak için yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara, savaşlar veya tabiî afetler sonucunda zor duruma düşmüş insanlara, dünyanın farklı yerlerinde yaşama savaşı veren, mülteci konumuna düşmüş, yaşadığı yerlerden uzakta kalmış birçok ihtiyaç sahibi için gönüllülerimizle birlikte yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara hem maddî anlamda desteklemek, hem de insanî yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde kalıcı projeler inşa etmek Kardeşeli Derneği olarak en temel amaçlarımızdandır. Projelerimiz kapsamında 2019 yılında yaptığımız yardımlarla 3 milyon kişinin üzerinde insana ulaştık. Afrika’da 1,5 milyondan fazla su kuyusu açtık. Kış paketleri oluşturarak zorlu hava şartlarıyla mücadele eden insanlara ulaştık. Katarakt ameliyatı projemizle binlerce kişinin gözleri olduk. Afetler, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden insanlara hızlı şekilde ulaşabilmek için hastane ve ambulans desteği sağladık. Binlerce yetime Yetim Sponsorluğu projemiz kapsamında aile olduk. Ülkemizde 101 Köye 101 Anaokulu projemizle anaokulu yapımlarımıza başladık. Bütün bu çalışmaları yaparken yalnızca kısıtlı yardımlarla sınırlı kalmıyor bölgelerin kalkınmaları için yeni iş alanları açıyor, projeler geliştiriyoruz. İdlib yardıma ihtiyacı olan kritik bir bölge. Biz yola İdlib’in sesi olmak için çıktık. Bağışçılarımız ve ekiplerimizle birlikte gıda, giyim, battaniye ve çadır desteği sağladık.

Bütün bu projeleri gerçekleştirirken denetimlerimizi hiç kesmedik. İnşa ettiğimiz yapılar, iş alanı açtığımız bölgeler, yetim sponsorluğu kapmasında aile olduğumuz çocuklar ve bütün diğer projelerimizin eksiklerini ve kontrollerini düzenli aralıklarla yapmaktayız.