Mahsun Kırmızıgül: Güvercinleri de öldürün gitsin

'Eskişehir'de 18 geyik ihale ile vurulacak' haberini paylaşıp tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, 'Ekonomi düzlüğe çıkmazsa en son güvercinleri de öldürün gitsin.' dedi.

Mahsun Kırmızıgül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Memleket zor durumda. Ekonomiyi 18 geyik ve 15 dağ keçisi kurtaracak. Karadenizde karaca ve ayılar, Konya bölgesinde flamingolar, Karsta kartallar, Boluda yaban domuzları, Urfada kelaynaklar ihalesi de açılsın. Ekonomi düzlüğe çıkmazsa en son güvercinleri de öldürün gitsin.' ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 4087

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.