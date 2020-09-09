Manisa'daki yangın kontrol altında

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesi Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gece yarısı çıkan yangında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangınla ilgili hasarın, söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra tespit edileceği belirtildi. Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki sarp arazide orman yangını çıkmıştı. Bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. 150 kadar kişinin yaşadığı mahalledekiler, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup, bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi almıştı. AA

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