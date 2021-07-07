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7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mardin'de bir askerimiz şehit oldu

07 Temmuz 2021, Çarşamba 15:14
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: Mardin, asker, şehit
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