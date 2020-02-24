Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' açıklaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "İlimizde koronavirüs tanılı hasta olmayıp, tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." ifadelerine yer verildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde de tedavi işlemlerinin rutin şekilde devam ettiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.