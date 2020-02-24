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24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' açıklaması

24 Şubat 2020, Pazartesi 20:25
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde koronavirüs tanılı hasta olmayıp, tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde de tedavi işlemlerinin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.

AA

Etiketler: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs, açıklama
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