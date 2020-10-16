Markar Esayan vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Markar Esayan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili yazar Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kalın, "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. ​Esayan, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu nedenle 9 Şubat'ta Esayan'ı evinde ziyaret etmişti.

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