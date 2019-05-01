Marmara'da hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. AA

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