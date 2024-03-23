Marmara’da petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Marmara Denizi’ndeki petrol potansiyelini araştırmak üzere önemli bir adım attı.

Karar’ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO’ya Marmara Denizi’ndeki 3 ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verdi. Bu karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı. Verilen ruhsatlar kapsamında, TPAO’nun Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektarlık, Tekirdağ ve Balıkesir’deki 54 bin 238 hektarlık ve Tekirdağ ile Çanakkale’deki 27 bin 668 hektarlık deniz sahalarında petrol arama çalışmaları gerçekleştirebileceği belirlendi. Bu ruhsatlar, TPAO’ya 8 yıl boyunca petrol arama ve keşif faaliyetleri için yetki sağlayacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.