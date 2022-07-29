Marmara'dan çıkarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğün iş birliğinde denizler, hayalet ağlardan arındırılmaya devam ediyor.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan "hayalet ağ" olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi kapsamında Marmara Denizi'nin Marmara Adalar bölgesi kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde "hayalet ağ", dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Deniz canlılarının yaşamı büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine devam edecek ekipler, sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel projeyi sürdürecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, çevre konusunda duyarlı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve tüm ekiplere deniz temizliği dolayısıyla teşekkür etti. AA

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