'Marmara Denizi komada'

Doç. Dr. Mustafa Yücel, müsilajın Marmara’daki oksijen sorununu daha da kötüleştirdiğini, hidrojen sülfür tehlikesi olduğunu belirterek, “Deniz sistemi nefessiz kaldıktan sonra artık komanın en en dibi diyebiliriz hidrojen sülfür için” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün Bilim-2 adlı araştırma gemisi Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında yaklaşık 2 haftadır Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşumunu inceliyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, şimdiye kadar Bilim-2 gemisi ile yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri sonuçları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Yücel; müsilajın denizin içinden üreyerek yüzeye doğru yayıldığını, denizin ilk 30 metresinin müsilaj ile kaplı olduğunu, müsilajın Marmara’daki oksijen sorununu daha da kötüleştirdiğini, toksik bir gaz olan hidrojen sülfür oluşma tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Yücel “Özellikle gemilerden arkadaşlarım İzmir Körfezi’nde ciddi bir koku olduğunu söylüyorlar. Bunlar çürük yumurta gibi bir koku salan, deniz sistemi ile ilgili alarm zillerini en üst perdeden çalan, bize de bir işaret veren bakteriler. Bu koku olduğu zaman orası kontrolden çıkmış demek oluyor” dedi. Yücel, Bilim gemisinin 2 haftalık çalışma boyunca elde ettiği üç ana sonuca ilişkin şu bilgileri verdi: “Müsilaj dediğimiz yapının denizin içinde ürediği ve denizin içinden başlayarak yüzeye yayıldığını bulduk. Denizin ilk 30 metresi bununla kaplı şu an.

“MARMARA’NIN GÜNEYİ DAHA KÖTÜ DURUMDA”

Marmara Denizi’nde gördüğümüz gidişat; oksijensizleşme. Marmara için doğuştan astımlı denir. Yine de bir balığın yaşayabileceği kadar bir oksijene sahipken son 40-50 yılda biz buradaki oksijenli habitatı sadece üstteki 20-25 metreye sıkıştırmış durumdayız. Biz müsilajın bunu daha kötüleştirdiğini bulduk. Bütün körfezlere girip çıktık. Marmara’nın güneyinde durumun daha kötü olduğunu bulduk. Bandırma, Gemlik körfezlerinde sınırlanan sığ bölgede ciddî bir oksijensizleşme var. Müsilaj nedeniyle başladığını düşünüyoruz.

Hidrojen sülfür dediğimiz bir deniz sisteminin geldiği en son nokta. Özellikle gemilerden arkadaşlarım İzmir Körfezi’nde ciddî bir koku olduğunu söylüyorlar. Bunu inceleyeceğiz. Ekolojik bir habitat bu. Sistem kirlendiği zaman hidrojen sülfür üreten bakteriler öne çıkıyor. Bunlar çürük yumurta gibi bir koku salan, deniz sistemi ile ilgili alarm zillerini en üst perdeden çalan, bize de bir işaret veren bakteriler. Bu koku olduğu zaman orası kontrolden çıkmış demek oluyor. Bu bir toksik gaz, çıktığı zaman balıklar için zararlı, turizm açısından hala değerli köşeleri var Marmara’nın. Şu an öyle bir durum yok, ama sadece belli bir yerlerde derin sularda birikmeye başladığını tahmin ediyoruz. Deniz sistemi nefessiz kaldıktan sonra artık komanın en en dibi diyebiliriz hidrojen sülfür için.”

Temizlik kurtarmaya yetmez

Marmara Denizi yüzeyinde başlayan müsilaj temizleme çalışmalarının Marmara’yı kurtarmaya bir etkisi olmayacağını söyleyen Yücel, şunları söyledi: “Yüzeydeki temizlik çalışmalarının Marmara’yı kurtarmaya bir etkisi olmaz. Üste yüzen müsilaj akıntıyla birlikte sürüklendiği için limanların, plajların içinde birikmesi bir halk sağlığı tehdidi. Bunun temizlenmesi gerekir. Bu genel olarak müsilajın genel ekosisteme etkisini önleyici bir tedbir değil. Bunu yapanların bunu bildiğini düşünüyorum. En azından halkın gördüğü tabakaların temizlenmesi iyi oluyor. O tabaka ölü bir malzeme, bakteri ürümesine neden olacak bir tabaka.” Oluşturdukları matematiksel bir model ile 2017 yılından beri Marmara’yı kurtarabilmek için çeşitli senaryoları simüle ettiklerini söyleyen Yücel, “Marmara’yı bu koma halinden çıkarabilmek, oksijen krizini aşabilmek için yüzde 40-50’lik karasal girdi azaltımı gerekiyor. Biz 5-6 yıl gibi bir zamanda Marmara’yı bu komadan çıkarabiliyoruz. Eylem planında 3 yıl içinde yüzde 40’lık bir azaltım öngörülüyor, bu 3 yıla 6 yıl daha ekleyeceksiniz” dedi.