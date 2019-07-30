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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Marmara'ya sağanak uyarısı

30 Temmuz 2019, Salı 10:39
Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AA

Etiketler: marmara bölgesi, sıcaklık
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