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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Marmara'ya sağanak uyarısı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 10:44
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak.

Bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, yağışların Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği bölgede, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

Etiketler: marmara bölgesi
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