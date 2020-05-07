Marmara'ya sağanak uyarısı!

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerine kadar bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. AA

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