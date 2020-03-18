"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Marmaris'te endişeli bekleyiş devam ediyor

18 Mart 2020, Çarşamba 18:45
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile 3 gün önce denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın babası Hamza Zınk, "Gitme oğlum diye çok söyledim. Dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi." dedi.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan 3 gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açılan ve bir daha haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmalarından bugüne kadar olumlu sonuç alınamadı.

Kayıp kişilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeyle haber almayı bekliyor.

"Elimiz kolumuz bağlı, öyle denize bakıyoruz"

Erdoğan İnce'nin kardeşi Ercan İnce, yaptığı açıklamada, ağabeyinin ilk defa denize çıktığını söyledi.

Yakın akrabalarının iyi bir balıkçı olduğunu, sürekli balığa gittiğini anlatan İnce, "Allah'tan ümidimizi kesmedik. Hala bekliyoruz. İnşallah bir yerlerden çıkarlar diye bekliyoruz. Denizden gelecekler diye bekliyoruz. Ümidimizi koruyoruz. AFAD Sahil Güvenlik arıyor. Sağ olsun hepsi buradalar. Arama çalışmalarını yapıyorlar. Elimiz kolumuz bağlı, sadece denize bakıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yüce Allah'ımıza yalvarıyoruz, bize bir şeylerini versin. Kaderleri böyleymiş. Beklemeye de devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı şekilde kavuşuruz." diye konuştu.

"Gitme oğlum' diye çok söyledim"

Metin Zınk'ın ağabeyi Nihat Zınk da sahilde umutla beklediklerini dile getirdi.

Olayın şaşkınlığını hala üzerlerinden atamadıklarını vurgulayan Zınk, "Şaşkınlıkla bekliyoruz. Metin hafta sonları balığa giderdi. Halamın oğlu Erdoğan 'Beni de götür' demiş. Bir arkadaş daha alıp çıkmışlar. Üç kişi gitmişler, haber alamıyoruz." dedi.

Zınk'ın babası Hamza Zınk da denize bakarak öylece ümitle beklerini belirterek, "Allah'tan başka çaremiz yok. Allah kimsenin başına vermesin; bu, çok acı bir olay. Ormanda olsa gider ararsın. Denizden ne alacaksın, neyi soracaksın. 'Gitme oğlum' diye çok söyledim, dinletemedim. Her fırsatta denize giderdi. 'Marmaris'te git, yakın' derdim, buraya gelirdi." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı 15 Mart'ta sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan tekneyle denize açılmış, o günden sonra bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19, dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Koronavirüs tebirleri açıklandı: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda neler var?

    20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

    İdlibli 2 aylık Abdurrahman bebek ve ailesi yardım bekliyor

    'Koronavirüsle Mücadele Toplantısı'nın ardından Erdoğan'dan açıklamalar

    Marmaris'te endişeli bekleyiş devam ediyor

    İtalyan profesörden Kovid-19'a ilişkin uyarı ve tavsiyeler!

    'Ekmeksiz kalınması söz konusu değil'

    Sınırdaki bekleyiş 20. gününde

    Otomotiv sektöründen 'koronavirüs' değerlendirmesi

    "İtalya'dan size 1 mesajımız var"

    Almanya'da Türk kolonyasına yoğun talep

    Vuhan'da son durum?

    Favipiravir adlı ilaç hakkında Çin'den açıklama

    Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak

    Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler karantinada

    Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama

    İran'da son 24 saatte 147 ölüm

    'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi'

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cuma’sız-cemaatsiz camiye kader niye fetva verdi?
    Süleyman KÖSMENE

    Derslerimiz ne olacak?
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların hususî vaktidir
    Genel

    Adaletin kör noktası: Gizli tanık
    Genel

    2 ay çok önemli
    Faruk ÇAKIR

    Korkuyu at, tedbiri al
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekonomiyi de vuracak
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ü ilânen arıyoruz
    Genel

    İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına ilişkin açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.