Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bir süre önce başlattıkları dere ve yağmursuyu kanalları temizliğine mazgal temizlikleri de eklendi.

Mazgalların içinden en çok sigara izmaritinin çıkmasına tepki gösteren ekipler, “mazgallar kül tablası değildir” diye isyan etti. Marmaris Belediyesi, yağmur suyunun sele dönüşmemesi için koordineli bir çalışmaya imza atıyor. Çalışmalar kapsamında kepçeler yardımıyla derelerdeki bitki- lerin budanması ve tabanda oluşan toprak birikintilerinin temizlenmesi sağlanıyor. Ekipler, maz- galları da yenileriyle değiştiriyor. Değişim sırasında en çok dikkat çeken ise içinden çıkan sigara izmariteri oldu. Ekipler, vatandaşları mazgallara sigara izmariti atmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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