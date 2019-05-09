Mersin'de "Geri Dönüşüm Parkı" açıldı

Mersin'de, otomobil lastiğinden süs havuzu, varillerden koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden masanın yer aldığı "Geri Dönüşüm Parkı" açıldı.
Mersin'de, otomobil lastiğinden süs havuzu, varillerden koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden de masanın bulunduğu "Geri Dönüşüm Parkı" hizmete açıldı.
Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve Mezitli Belediyesinin iş birliğinde Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Zeytinli Cadde'de, limanda kullanılmayan malzemelerin geri dönüştürülmesiyle park oluşturuldu.
Parkta, otomobil lastiğinden yapılan süs havuzu, varillerin dönüşümüyle elde edilen koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden yapılan masanın yanı sıra çocukların vakit geçirebileceği çeşitli oyuncaklar yer aldı.
MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, açılışta yaptığı konuşmada, çevre dostu parkı tüm çocuklar için kullanıma sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.
AA