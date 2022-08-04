Mersin'deki orman yangınında son durum?

Mersin'de dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye hortum çekildi. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 5 helikopterle yeniden başladı. 3 işçi tedavi altına alındı Zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipten bir Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yamaçtan düşerek yaralandı. AFAD ekiplerince kurtarılan personel ile müdahale sırasında dumandan etkilenen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı 2 işçi, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün yangın çıkmıştı. AA

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