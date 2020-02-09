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Meteoroloji'den 7 il için çığ uyarısı

09 Şubat 2020, Pazar 23:25
Rize, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

AA

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