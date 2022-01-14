Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Doğu ve Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında, zamanla genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinde Antalya Körfezi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, 16 Ocak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısı

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.