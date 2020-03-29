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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

29 Mart 2020, Pazar 12:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay, Osmaniye (Merkez),Kilis ve Gaziantep'te fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Hatay, Gaziantep, Osmaniye (Merkez) ve Kilis'te rüzgarın akşam saatlerine kadar güneybatı yönlerden fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, Doğu Akdeniz'de yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden ve öğleden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Etiketler: Meteoroloji, kuvvetli yağış, uyarı
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