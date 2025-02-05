Meteoroloji'den Marmara'nın doğusuna kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.

19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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