Meteoroloji'den "sağanak ve kar" uyarısı

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar azalacak, yağışlar artacak. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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