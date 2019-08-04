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Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

04 Ağustos 2019, Pazar 11:54
İstanbul'da sıcaklığın önümüzdeki hafta 31 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da nem oranları bugünlerde yüzde 52 ila 90 arasında seyrediyor.

Gündüz yüzde 50 bandına kadar düşen nemin gece yüzde 80-90 arasına kadar çıkmasına rağmen hissedilir sıcaklıkta belirgin bir artış olmuyor. Gece sıcaklığın 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle nemin etkisi azalıyor.

Sıcaklığın önümüzdeki hafta 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

"Deniz suyu yoğun şekilde atmosfere doğru buharlaşıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla birlikte mevsimsel sıcaklığın da etkisiyle atmosfere deniz yüzeylerinden bol miktarda nem karıştığını belirtti.

Toros, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığını ifade ederek, bu sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıktığı hallerde denizden atmosfere nem karışmasının yoğun olarak yaşanabildiğini söyledi.

Atmosfere nemle birlikte enerjinin pompalandığını ifade eden Toros, güney bölgelerde sıcaklığın zaman zaman 30 derecelerin üstüne çıktığını belirterek, "Bu da deniz suyunun yoğun şekilde atmosfere doğru buharlaşması anlamına geliyor. Ülkemize bugünlerde güneyden bol miktarlarda rüzgar ulaşıyor. Bu rüzgar, nemi iç bölgelerimize taşıyor." dedi.

Güneyde toz taşınımı bekleniyor

Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkenin güney kıyılarında toz taşınımının görüldüğünü, Antalya'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan taşınımın yaklaşık 2-3 gün süreceğini bildirdi.

İstanbul'da 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklığın deniz etkisiyle birleştirdiğinde kentte yüksek nem ortaya çıktığını dile getiren Toros, cumartesi gecesi Balkanlar'dan gelen ve Karadeniz üzerinden geçen bir cephe sistemi bulunduğunu ifade etti.

"Trabzon ve Rize'de serin ve yağışlı hava bekleniyor"

Toros, "Soğuk cephe hareketinin sadece Karadeniz'de etkin olacağını söyleyebiliriz. Trabzon ve Rize'de serin ve yağışlı hava bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'un genişliği nedeniyle nem konusunda semtler arasında bile farklılıklar olabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Toros, İstanbul Havalimanı'nın da bulunduğu kesimde batı yönlü rüzgarların hakim olduğunu, denizden gelen nemde bir miktar artış yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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