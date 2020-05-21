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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

21 Mayıs 2020, Perşembe 16:55
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu geneli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Etiketler: Meteoroloji, fırtına, uyarı, rüzgar
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