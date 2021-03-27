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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Meteorolojiden kar ve kuvveti rüzgar uyarısı

27 Mart 2021, Cumartesi 09:42
Yurdun batı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek. İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Etiketler: kuvvetli rüzgar, Meteoroloji, kar, uyarı
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