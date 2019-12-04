Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın sabah kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor. Öte yandan Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde yarın sabah kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve yetkililerin, yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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