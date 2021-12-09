Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.  Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi. Açıklamada, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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