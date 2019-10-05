Mevlide “merkezî cami” iptali

Ankara Müftülüğü, 13 Ekim 2019 tarihinde yapılması planlanan Kocatepe Bediüzzaman Mevlidi’ne, “Kocatepe Camii’nin merkezi konumda olması ve merkezi ezanların okunması münasebetiyle” izin vermedi.

13 Ekim 2019 tarihi için düşünülen Kocatepe Bediüzzaman Mevlidi, Ankara Müftülüğü “Kocatepe Camii’nin merkezi konumda olması ve merkezi ezanların okunması münasebetiyle” yazısı sonrası yapılamayacak. Müftülük ayrıca Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camii ve Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin de merkezi konumda olduğu için bu camilerde de Bediüzzaman Mevlidi’nin okutulamayacağını ifade etti.

İlki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi, 2014’te müsaade edildi, 2015’te gar katliâmı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı, 2017 yılında bütün hazırlıklar tamamlanmasına rağmen “OHAL gerekçesi”yle iptal edilmişti. Geçen yıl ise, Çankaya Müftülüğü’nce “mevlit okutma talebi uygun görülmediği” için yapılamamıştı.

MERKEZİ CAMİLERDE MEVLİD TALEBİ YERİNE GETİRİLEMİYOR

Bu sene de 16 Eylül 2019’da yapılan müracaata, Çankaya Müftülüğü’nün 1 Ekim 2019 tarihli yazı ile gelen cevapta Kocatepe ve “merkez camilerde” Bediüzzaman Mevlidi’nin yapılamayacağı ifade edildi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden imzalı gönderilen yazıda şöyle denildi:

“İlçemiz Müftülüğü’ne bağlı Kocatepe Camii’nde, gazeteniz tarafından, başta Peygamberimiz, İslâm büyükleri, şehitlerimiz ve vefâtının 60. yılında büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin ruhlarına ithaf edilmek üzere, 13 Ekim 2019 Pazar günü öğle namazından sonra mevlit okutulması talebinize dair ilgi yazınız incelenmiştir. Adı geçen caminin merkezi konumda olması ve merkezi ezanların okunması münasebetiyle talebiniz yerine getirilememiş olup, merkezi camiler dışında başka bir camide talebiniz halinde durum yeniden değerlendirilecektir. Bilgilerinizi rica ederim… Ali Gülden (Çankaya İlçe Müftüsü)”

KOCATEPE BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ GELENEKSEL HALE GELDİ

Bediüzzaman Mevlidi tertip heyeti, 1990 yılından beri Kocatepe Camii’nde yapılan Bediüzzaman Mevlidi’ni bu sene yapmak için de Ankara Valiliği ve Çankaya Müftülüğüne müracaat yaptıklarını ve konuyu görüşmek üzere Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden’i ziyaret ettiklerini bildirdiler. Heyet daha sonra gelişmeleri şöyle anlattı: “Daha sonra Sayın Gülden bizleri arayarak, Ankara Müftülüğü ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Kocatepe Camii’nin merkezi olduğu ve bu yüzden Mevlidin bu cami de yapılamayacağının ortaya çıktığını söyledi. Yine Sayın Gülden Hacıbayram Veli Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında bulunan Ahmet Hamdi Akseki gibi camilerin de merkezi camiler olduğunu ifade etti. 1990 yılında başlayan 2000 yılına kadar geleneksel olarak devam eden Kocatepe’deki Bediüzzaman Mevlidi’ni bu sene yapmak istiyorduk, ama Kocatepe Camii’nin merkezi olduğu için izin verilmedi…”

HABER: FATİH KARAGÖZ