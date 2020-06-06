Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. Dağlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter katılıyor. Saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını giderek yayılıyor. Yangının çıktığı alanın yerleşim yerlerine uzak bir bölge olduğu belirtildi.

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.