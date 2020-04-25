Munzur Dağlarında bahar şöleni

Tunceli’nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.

Munzur Vadisi Millî Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kepır Yaylası’nın bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle coşkuyla akan dereler, çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralar tabiata renk katıyor. Her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, ilkbaharda da eşsiz tabiatıyla büyülüyor. Meraların sürülerle şenlendiği ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu. AA

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