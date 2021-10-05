Müsilaj örümcek ağı gibi her yeri kaplamış, bitmeyecek

Marmara Sualtı Merkezi Kurucusu Meltem Taşdelen ve ekibiyle birlikte dalış gerçekleştirdi. Taşdelen, “10 ve 14 metreden sonra artmaya başladı. Örümcek ağının içinde gibiydiniz. Yandaki ‘body’sini göremeyecek hâlde. Müsilajın şu anki etkisini görüyorsunuz, her yeri kaplamış vaziyette. Müsilaj bitmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

Milliyet’in haberine göre, Marmara’yı 20 yıldan fazla bir süredir günbe gün gözlemlediklerini dile getiren Taşdelen, “Artık dalışın keyfinden çok, su altını yedi-sekiz yıldır koruma eğilimine çok ciddî anlamda girdik” dedi. Taşdelen, dalışa ilişkin milletvekillerine şu bilgileri verdi:

“Aşağıda bulunduğumuz yer denizlerimizde oksijen açısından en zengin olan deniz çayırlarının yani posidoniaların bulunduğu mevki. Posidonialar denizdeki karbon dioksiti yok edip oksijen sağlar. Şu an bu müsilajın oluşum sebeplerinin en temelinde yatan problem de, su altında oksijenin azalmasıydı. Su altında oksijen azalınca planktonlar ölmeye başladı. Bizim o yukarıda kalın olarak gördüğümüz katman aslında planktonların ölüsü.

Suların soğumasıyla ortadaydı, sular ısınınca çürüyeceğini biliyorduk, sular ısındıkça çürümeye başladı, ama sular tekrar soğumaya başladığında biz tekrar müsilajın oluşacağını çok rahat görüyoruz.

