Mustafa Kılıç Hoca ebediyete uğurlandı

Şanlıurfa’da Risale-i Nur Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, Haliliye Vakfı Kurucusu Mustafa Kılıç Hoca (82) fani dünyadan ebedi âleme irtihal etti.

Cumartesi günü (15 Mayıs 2021) Yusuf Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Bediüzzaman Mezarlığına defnedildi. Mustafa Kılıç Hoca kimdir? Hayatını iman ve Kur’ân hizmetlerine vakfeden Mustafa Kılıç Hoca, 1939 yılında Şanlıurfa’ya bağlı bir köyde dünyaya geldi. Küçük yaşta zikir ehli insanların yanına giderek, onların topluluklarına katıldı. Kuvvetli hafızası sayesinde birçok şiir, mersiye ezberledi. 1956 yılında ailece Şanlıurfa’ya taşındı. Bir yıl Halil İbrahim Dergâhı yakınlarında oturdu ve Dergâhtaki zikir günlerine katıldı. İlkokul diploması alarak imamlık sınavlarını kazandı. Mustafa Hoca, 1958 yılında Risale-i Nurlar’la tanıştı. 1959 yılında askere giden Mustafa Hoca, askerdeyken Üstad Said Nursî Urfa’ya geldi. Askerdeyken 1960 yılında Said Nursî Urfa’da vefat etti. Bu sebeple Said Nursî’yi göremedi. 1992 yılında Haliliye İlim ve Kültür Vakfı’nı kurdu. Burada Risale-i Nur sohbetleri yaparak insanların iman hakikatleri ile tanışmasına vesile oldu.

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