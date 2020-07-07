Normalleşmeyle hava kirliliği arttı

Türkiye’nin 19 şehrinde Kovid-19 salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber ortalama yüzde 8 arttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye’deki 18 büyükşehir ile Zonguldak’ta azot dioksit (NO2) (hava kirliliği) oranı normalleşmenin başladığı Haziran ayı ile Mart, Nisan, Mayıs ayları kıyaslandığında ortalama yüzde 8 arttı Normalleşme dönemine geçilmesiyle hava kirliliği en çok Tekirdağ’da arttı. Hava kirliliğinin normalleşme sürecinde en fazla azaldığı şehirler ise Samsun ve Ordu oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, koronavirüs salgını tedbirleriyle beraber hava kirliliği oranının bir dönem iyileştiğini söyledi. AA

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