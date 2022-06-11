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12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

NURLU BULUŞMALAR

11 Haziran 2022, Cumartesi 22:52
Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yargı, Tire ve İzmir okuyucularımız ile buluştu. gazetemiz ve avustralya hizmetlerimizle ilgili fikir teatisinde bulundu.

Tire, Torbalı, Ödemiş ve Avustralya Yeni Asya okuyucuları Tire’de buluştu. Mutat Çarşamba akşamı Risale-i Nur sohbetinde bir araya gelen okuyucularımız, sohbet sonrasında Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yargı ile gazetemiz ve Avustralya hizmetleriyle ilgili fikir teatisinde bulundu. Fatih Yargı, faaliyetlerimizin ilk merkezlerinden olan, meslek ve meşrep düsturlarına ciddi bir şekilde sahip çıkan, Tire’nin Demokrat Yeni Asya okuyucularının faaliyetlerinin takdire şayan olduğunu belirterek, “Yıllardır bitmeyen bir enerji ve istikamet çizgisini ilk günkü aşk ve gayretiyle devam eden, yaşı ileri olsa da ruhu ve hizmet aşkı genç ve zinde olan Celal Keseli ağabeyimizi görünce bizlerde gayrete geliyoruz” dedi. Kadim okuyucularımızdan Hüseyin Kiracı ağabeyden Risale-i Nur’dan bir ders dinlediklerini ifade eden Yargı, “Torbalı okuyucularımız gelip bizlerle beraber olan Ahmet Aydın ağabeyimiz, avukat Ahmet Bey, Ödemiş’ten emekli göz doktoru Naci Bey ve isimlerini burada tek tek söyleyemediğim ağabey ve kardeşlerimizle beraber olduk” dedi.

İzmir’e de selam verdik

Cumartesi akşamı da İzmir Yeni Asya okuyucularıyla buluştuklarını belirten Yargı, şunları kaydetti: “Altmış yıla yakın bu davanın kara sevdalısı Hasan Şen ağabeyimiz bizden daha heyecanlıydı. Değerli yazarımız Süleyman Kösmene ve genç kuşak Nur talebeleriyle gecenin bir buçuğuna kadar faaliyetlerimizi konuştuk. Herkesin tek derdinin faaliyetlerimizi ve gazetemizi bir adım ileriye nasıl taşıyabilmek olduğunu müşahade ettik. Bunun mücadelesini veriyorlar. Onların gayretleri şevk verdi. Anadolu dimdik ayakta ve sadece faaliyetlerimize konsantreydi. Bu da bizi mutlu etti.”

Etiketler: nurlu buluşmalar
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