Öğrencilerden ‘küresel iklim grevi”ne destek

Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı okullardan yaklaşık 6 bin öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı.

“Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek” sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrenciler, TED Ankara Koleji’nin İncek Kampüsü’nde bir araya geldi. Anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce öğrencinin katıldığı eyleme, öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da destek verdi. Ayrıca 105 öğrenciden oluşan bir grup, temiz enerjiye dikkati çekmek için bisikletleriyle kampüs çevresinde tur attı. İzmirli öğrenciler, dünya genelinde düzenlenen küresel iklim grevine, düzenledikleri farkındalık etkinliğiyle destek verdi. Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy’de iklim festivali düzenledi. AA

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