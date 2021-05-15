Olağanüstü kuraklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu’na (PNI) göre hazırladığı Nisan ayı raporuna göre Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu’nun bazı kısımları, Doğu Karadeniz’in bazı bölgeleri ve Güney Batı Anadolu’da şiddetli kuraklık görüldü.

Meteoroloji’nin 2021 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi raporuna göre nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,1 derece iken 2021 yılında 1,3 derecelik artış yaşandı ve 13,4’e çıktı. Nisan ayında en yüksek sıcaklık 36,9 derece ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise eksi 6,4 derece ile Van’ın Özalp ilçesinde tesbit edildi.

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