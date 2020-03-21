Onların alış verişini zabıtalar yapıyor

Kastamonu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların market alış verişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Belediye, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı. Şehrin çeşitli yerlerine afişler asılırken Belediye tarafından vatandaşların cep telefonlarına mesaj atılarak uygulama hakkında bilgi verildi. Belediye Hilal Masa’yı arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor. AA

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