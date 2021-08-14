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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ordu'da yağan yağmurun ardından dereler taştı

14 Ağustos 2021, Cumartesi 13:02
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Söğütlü Deresi taştı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yağışın ilçede belli noktalarda sel ve taşkına sebep olduğunu söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yağışlarla birlikte gelen rüsubatın köprüyü tıkaması sonucu Söğütlü Deresi'nin bazı noktalarda taştığını belirten Tavlı, bu nedenle bazı ev ve iş yerlerini de su bastığını bildirdi.

Tavlı, deredeki tıkanmayı önlemek için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağanak sonrası bağlantı yollarında heyelan ve taşkınlar nedeniyle de bozulmalar olduğuna işaret eden Tavlı, bu nedenle bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

 

Etiketler: Ordu, yağmur, dere
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