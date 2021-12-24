Osmanlı giysilerini geleceğe taşıyor

Bursa’da 2018 yılında vefat eden folklor ve etnografya araştırmacısı koleksiyoner Esat Uluumay’ın 60 yılda dünyanın farklı bölgelerinden bularak oluşturduğu “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi”ndeki eserler kızı tarafından geleceğe aktarılıyor.

Osmanlı’nın hüküm sürdüğü Kafkasya’dan Macaristan’a, Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a birçok bölgede kullanılan yüzlerce yıllık giysiler, takılar, hayat eşyaları, çalgılar gibi eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi Muradiye Mahallesi’ndeki Şair Ahmet Paşa Medresesi’nde kurulan ve 18 Eylül 2004’te ziyarete açılan müzede, folklor-etnografya araştırmacısı ve koleksiyoneri Esat Uluumay’ın 60 yılda biriktirdiği yüzlerce eser sergileniyor. Kurucu Esat Uluumay’ın kızı Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp, ilk Osmanlı halk kıyafetlerinin Osman Hamdi Bey zamanında toplandığını ve o dönem Viyana’da sergilendiğini söyledi. Gökalp, babasının yurt dışına çıktığında Osmanlı’nın hakim olduğu coğrafyalardaki ülkelerden de giysi ve çeşitli eşyaları toplayıp büyük bir koleksiyon oluşturduğunu aktardı. “Çok çalışmamız gerekiyor” Babasının, giysilere ait notlar da tuttuğunu anlatan Gökalp, toplanan eserlerin önce evlerinde, sonra da babaannesinin çiftliğinde muhafazaya alındığını bildirdi. Feyza Uluumay Gökalp, 1999’da Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yılı dolayısıyla müzenin bulunduğu yerin babasına tahsis edildiğini, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından restore edilerek 5 yıl sonra ziyarete açıldığını belirtti. Müzede dünyanın çeşitli bölgelerinden temin edilen 240 takım geleneksel halk kıyafeti bulunduğunu aktaran Gökalp, ayrıca 500 takının yanı sıra hayat aletleri, el yazmaları, mutfak eşyaları, hamam takımları, halk çalgılarının sergilendiğini sözlerine ekledi. AA

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