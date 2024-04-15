Otobüs firmalarına 5,3 milyon lira ceza

YAPILAN DENETİMLERDE FAHİŞ FİYATLARLA BİLET SATAN, KORSAN TAŞIMACILIK YAPAN VE KURALLARA UYMAYAN OTOBÜS İŞLETMECİLERİNE 5 MİLYON 321 BİN 223 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDIĞI AÇIKLANDI.

Fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatillerinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluklar yaşandığını ifade ederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollarda ve yolcu taşımacılığında tedbirler aldıklarına, denetimler yaptıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, böylece vatandaşların bayram boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasını önlemek için denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip, gerekli idari para cezalarının uygulandığına dikkati çekti. Uraloğlu, “5 Nisan’dan bugüne kadar 80 bin 195 otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşınmıştır” bilgisini paylaştı.