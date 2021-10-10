PCR dayatması 2 ilde kalktı

Eskişehir ve Şanlıurfa’da ‘PCR zorunluluğu’ kaldırıldı.

Eskişehir İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, üniversite öğrencilerine, üniversite personeline, yurt çalışanlarına ve öğrenci velilerine eğitim kurumlarına girişte iki doz aşı ya da PCR testi zorunluluğu getiren kararını iptal etti. İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulunun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no’lu kararının 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu maddelerinin iptaline karar verildiği duyuruldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan il umumî hıfzıssıhha kurulu ise şöyle bir karar aldı: “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması hususunun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

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