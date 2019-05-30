Pençe Harekatı'nda ele geçirilen teçhizatlar imha ediliyor

Pençe Harekatı'nda, bölgedeki patlayıcı ve mayınlar imha edildi, düzenlenen hava harekatında ise PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor. AA

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