Pis kokudan yemek yiyemez hale geldik

Osmanİye’nİn Kadirli ilçesinde Cengiz Topel Mahallesi’nin ortasından geçen derenin pis koktuğu, içinden yılanların çıktığı, etrafta sinekler oluştuğunu belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Seçil Köse, “Çevreye baktığım zaman yani ben kendi evimde bile yemek yiyemez, su içemez hale geldim. Bir an önce bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyorum. Midem çok kötü bulanıyor yani zaten midemden rahatsızım, bir de buranın kokusu, sineği, otu, pisliği hepsi de daha çok tetikliyor. Sağlığım açısından da endişeliyim zaten’’ dedi. Ayşe Günece ise “Çocuklarım torunlarım sinekten dolayı yatamıyor. Bayağı sıkıntı çekiyoruz bir an önce bu derenin yapılmasını istiyoruz. Cemalpaşa Mahallesi’ne oğlumun evine gidiyorum, burada aşırı derecede sinek çok. Oğlumun evinde yatıyorum” ifadelerini kullandı.

Osmaniye - Anka