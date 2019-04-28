Polis okulunda silah kazara ateş aldı: 2 yaralı

Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silahın kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da tabancanın kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tabancasıyla "doldur-boşalt" yapan teknisyen Yaşar K. (49), sıkışan mermiyi çıkarmak isterken silah ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşun, Yaşar K.'nin eli ve meslektaşı Faik D.'nin (49) sırtına isabet etti.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K. ve Faik D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
NTV