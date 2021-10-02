"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Protestoya para cezası

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:30
Artvin Hopa Kaymakamlığı; 25 Mayıs 2021’de, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto eden çay üreticilerine, protestodan yaklaşık dört ay sonra ayrı ayrı 3 bin 400 TL para cezası kesti.

Artvin Hopa’da, 25 Mayıs 2021’de, ilçe meydanında bir araya gelerek, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etmişti. Basın açıklaması yapmak isteyen 50 çay üreticisi gözaltına alınmış, aynı gün gece saatlerinde ise serbest bırakılmışlardı. Protestonun üzerinden 4 aydan fazla zaman geçti. Hopa Kaymakamlığı, 10’a yakın çay üreticisine ayrı ayrı 3 bin 400 TL para cezası kesti. 

ÇAY ÜRETİCİSİ, YASAYA GÖRE HAREKET ETTİ

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, cezalara tepki gösterdi. Varan, “Çay üreticisi kendini ifade etmek istedi, yasal yollarla. Bu Yasal yolların bir tanesi dilekçeyle başvurma, bilgi alma, devleti ziyaret, ÇAYKUR’u ziyaret. İşte kota konusundaki sınırlandırmayı dile getirme dışında; herkesin takdir edeceği üzere 2911 sayılı yasaya göre gösteri ve yürüyüş yapma özgürlüğünü kullanmak istedi. Yerel yasamızdaki karşılığı bu “ dedi.

Çay üreticisi Dursun Ali Koyuncu ise şunları söyledi: “Çay üreticisiyim. 27 Mayıs günü Hopa’da çayda yaşadığımız sorunlara karşı, kota ve kontenjana karşı bir eylem gerçekleştirmiştik. Bir basın açıklamamız olmuştu. Basın açıklamasına müdahale olmuştu, polis tarafından müdahale edilmişti. 50 kişi göz altına alındı. Ben de gözaltına alınanların arasındaydım. Gözaltından sonra yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ancak Hopa Kaymakamı ilçeden ayrılırken, tayin yeri değişmesine rağmen; ilçeden ayrılırken, apar topar bizlere ceza kesti. 3400 TL’lik bir ceza elimize geçti. 10’a yakın arkadaşımızın eline geçti. Biz o dönem çayımızı satamıyorduk, özel sektör çayımızı ucuza alıyordu. Halen aynı sorunla karşı karşıyayız” dedi. 

Etiketler: protesto, para cezası
Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    Tesettürümden geri adım atmam

    1 ayda 23 kez baskın düzenlendi; Harem-i İbrahim'de 80 vakitte ezan okunamadı!

    İskenderun Körfezi'nde gözlemlendi

    Vicdanları isyan ettiren tutuklama

    Barışı kucaklamalıyız

    Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

    Japonya'da yabancı işçiler için 'insan hakları' adımı

    Yeni dönemde Meclis'te hangi konular ele alınacak?

    Batı Şeria'da 'sıradan' hale gele gözaltılar devam ediyor

    Avrupa emlak piyasası aşırı ısındı

    İran: ABD niyetini göstersin

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi milyonları ağırladı

    Kilogramı 60 bin liradan satılıyor

    Kovid-19 Rehberi güncellendi: Bazı durumlarda karantina süresi kısaldı

    Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    'Meclis devredışı'

    'İsraf dizboyu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez
    Adnan NACİR

    MARKETÖ
    Genel

    'Meclis devredışı'
    Ahmet BATTAL

    Diyanet ve itibarına suikasta çare
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair bazı mülâhazalar
    Mehmet KARA

    Erken seçim kararı nasıl alınır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...
    Mehmet KOVANCI

    Tahkikî imanı kazanmak gerek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.