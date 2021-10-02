Protestoya para cezası

Artvin Hopa Kaymakamlığı; 25 Mayıs 2021’de, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto eden çay üreticilerine, protestodan yaklaşık dört ay sonra ayrı ayrı 3 bin 400 TL para cezası kesti.

Artvin Hopa’da, 25 Mayıs 2021’de, ilçe meydanında bir araya gelerek, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etmişti. Basın açıklaması yapmak isteyen 50 çay üreticisi gözaltına alınmış, aynı gün gece saatlerinde ise serbest bırakılmışlardı. Protestonun üzerinden 4 aydan fazla zaman geçti. Hopa Kaymakamlığı, 10’a yakın çay üreticisine ayrı ayrı 3 bin 400 TL para cezası kesti.

ÇAY ÜRETİCİSİ, YASAYA GÖRE HAREKET ETTİ

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, cezalara tepki gösterdi. Varan, “Çay üreticisi kendini ifade etmek istedi, yasal yollarla. Bu Yasal yolların bir tanesi dilekçeyle başvurma, bilgi alma, devleti ziyaret, ÇAYKUR’u ziyaret. İşte kota konusundaki sınırlandırmayı dile getirme dışında; herkesin takdir edeceği üzere 2911 sayılı yasaya göre gösteri ve yürüyüş yapma özgürlüğünü kullanmak istedi. Yerel yasamızdaki karşılığı bu “ dedi.

Çay üreticisi Dursun Ali Koyuncu ise şunları söyledi: “Çay üreticisiyim. 27 Mayıs günü Hopa’da çayda yaşadığımız sorunlara karşı, kota ve kontenjana karşı bir eylem gerçekleştirmiştik. Bir basın açıklamamız olmuştu. Basın açıklamasına müdahale olmuştu, polis tarafından müdahale edilmişti. 50 kişi göz altına alındı. Ben de gözaltına alınanların arasındaydım. Gözaltından sonra yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ancak Hopa Kaymakamı ilçeden ayrılırken, tayin yeri değişmesine rağmen; ilçeden ayrılırken, apar topar bizlere ceza kesti. 3400 TL’lik bir ceza elimize geçti. 10’a yakın arkadaşımızın eline geçti. Biz o dönem çayımızı satamıyorduk, özel sektör çayımızı ucuza alıyordu. Halen aynı sorunla karşı karşıyayız” dedi.