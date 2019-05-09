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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Rahmetiyle kış ve ilkbahar mevsimini bir arada yaşatıyor

09 Mayıs 2019, Perşembe 13:44
Bolu'nun yaylalarında Rahmetiyle kış ve ilkbahar mevsimini bir arada yaşatıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarında iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde bulunan yaylarda kış mevsimi, diğer yaylalarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Aladağ bölgesindeki otel müdürü Muhammet Ünalan, yaptığı açıklamada, kar yağışının bölgede iki gündür aralıklarla devam ettiğini söyledi.

"Karın güzelliği farklı oluyor, ne kadar yazı özlesek de" diyen Ünalan, karın Aladağ bölgesinde ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, "Kar ve kışın güzellikleri bu sene devam edecek gibi görülüyor." dedi.

Ünalan, her şeyin mevsiminde güzel olduğunu dile getirerek, "Bahar ve yaz mevsimiyle ağaçların çiçek açması ve meyve vermesi gerekir. Kar yağışının bunlara zararı olur." diye konuştu.

 

Okumak İçin Tıklayınız:

Bahar dahi bir çiçektir: Bahardaki haşir nümunelerine dikkat lâzımdır...

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Coğrafyacı gözüyle - 1

***

Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Eğer o yüksek hakikatleri yakından temâşâ etmek istersen, git, fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr“ dediklerini işiteceksin.

Sonra, deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Cemîl, yâ Cemîl, yâ Rahîm, yâ Rahîm“ diyecekler.

Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.'

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası))  sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

AA

Etiketler: Bolu, kar, kış, ilkbahar
Okunma Sayısı: 230
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