"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu

10 Aralık 2020, Perşembe 19:42
İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu 8 askerin yaralandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

AA

Etiketler: Rasulayn, terör saldırısı, şehit, asker
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'deki toplam vaka sayısı açıklandı

    Griezmann'dan Çin'e 'Uygur' tepkisi

    Rasulayn'da terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu

    Türkiye'de 30 bin 424 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Hürriyet, adalet ve eşitlik prensipleri tavizsiz uygulanmalıdır'

    NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

    Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

    İmamoğlu: İstanbul'da tam kapanma şart

    ABD, Facebook'a dava açtı

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah yasağını uzatma kararı aldı

    Devlet Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

    Fransa, Google ve Amazon'a para cezası uygulayacak

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 48 milyonu aştı

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek

    Hukuksuzluklar ortak akılla aşılır

    İhlallerle Türkiye karşıtlarına koz veriliyor

    Rahmet ve müjdenin habercisi

    21 Aralık gecesine dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Abdurrahman AYDIN

    Bilenler de helâk oldu!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bütçe ve demokrasi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yalanı ahlâk edinmek
    Genel

    Rahmet ve müjdenin habercisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Martin Luther’in hayali
    Cevher İLHAN

    Önce iktidar yargıdan elini çekmeli
    Risale-i Nur'dan

    Şeytan, yüz derece şeytaniyette ileri gitse...
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur, Kur’ân medeniyetini müjdeliyor
    Cemal Çakır

    “Basının görevi halka hizmet etmektir, halkı yönetenlere değil!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.