Restoran, lokanta ve kafeler yeniden açılış hazırlıklarına başladı

ATO, Kovid-19 ile mücadele kapsamsında 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörünü "yeni normalleşme sürecine" hazırlıyor.

Ankara Ticaret Odasından (ATO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü için de harekete geçti. ATO'nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi. Baran, burada yaptığı konuşmada, yiyecek içecek sektörünün fizyolojik ihtiyacı gerçekleştirmenin yanı sıra kişilerin sosyalleştiği aktivitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, "yeni normalleşme sürecinin" sektör için özel önem taşıdığını vurguladı. İşletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğuna değinen Baran, şöyle devam etti: "Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve aş sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1,5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle 'yeni normalleşme sürecine hazırlanıyor." AA

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