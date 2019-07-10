Rize'de 300 yıllık tarihi köprü yıkıldı

Rize'de 18'inci yüzyılda inşa edilen, koruma altındaki Ambarlık Kemer Köprü'nün yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Rize'de koruma altındaki tarihi Ambarlık Kemer Köprü yıkıldı. Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2,70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu. Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. AA

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