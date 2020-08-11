Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli yağışların etkili olduğu Rize'de sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çay toplayanların mahsur kaldığı da belirtiliyor.

Yerel yaz yağmurlarının etkisini gösterdiği Rize'de etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. İle bağlı Dikkaya, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yol yamaçtan kayan toprak ve ağaçtan kopup sürüklenen parçalar nedeniyle ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolunun iş makineleriyle temizlenerek, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanınca Ayder'den dönmeye çalışan tatilciler, kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak, Ardeşen ilçe merkezine ulaştı. Ayder Yaylası'na çıkmak isteyenler ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor. ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALDILAR Öte yandan sağanak sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı bazı köy merkezlerindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle bölge halkı, zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise sel ve heyelan nedeniyle bahçede mahsur kaldı. Bölgeye iş makinesiyle AFAD ekipleri sevk edildi. Gündoğdu'da dün akşam meydana gelen heyelanda 6 kişi mahsur kalmış, ekipler tarafından kurtarılmıştı. NTV

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